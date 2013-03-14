Hayal Kahvesi 16. Uluslararası Caz Festivali kapanışına ev sahipliği yapıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Caz Festivali Kapanış Partisi Jazzybeatz DJ Tarık Koray ile 14 Mart Perşembe saat 22:00’de Tepe Prime Avenue’da yer alan Hayal Kahvesi’nde…

1 Şubattan bu yana soluksuz devam eden 16. Uluslararası Ankara Caz Festivali muhteşem bir partiyle bu seneye veda ediyor. 14 Mart 2013 Perşembe günü saat 22.00’da Tepe Prime Avenue’da yer alan Ankara eğlence anlayışına farklı bir boyut getiren Hayal Kahvesi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte ünlü Dj Tarık Koray caz severlerle olacak. Caz alt yapılı hareketli parçalarla geceyi renklendirecek olan Koray, aynı zamanda groove ve funk gibi farklı tarzları da Tepe Prime Avenue’nun büyülü atmosferinde Başkentli dinleyicisiyle buluşturacak.