Chaled Res Aram’ın ‘’Hiç’’ isimli sergisi Galeri Eksen’de 1 Aralık’ta sanatseverlerle buluşuyor.

Chaled Res Aram, Contemporary İstanbul’da koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşmasından sonra, Galeri Eksen'de eserlerini sergiliyor.

Harflerle tutkulu bir ilişkisi olan sanatçı eserlerinden bahsederken, ‘’Harfler beni bir müzik dünyasına götürüyor ve eserlerim içlerinde kendi kendimi keşfettiğim benim için bir dünya oluyor" diyor.

Sergi, 14 Aralık’a kadar Pazar günleri hariç 10:00 – 19:00 saatleri arasında gezilebilir.



Galeri Eksen

Maçka Caddesi No:29 Nişantaşı İstanbul

www.galerieksen.com – 0212 219 08 50

