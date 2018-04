Hillary Hahn büyüledi!

ABD'li kemancı Hillary Hahn, İş Sanat'daydı

Eleştirmenlere göre yüzyılda bir rastlanan yeteneklerden Hillary Han ilk Grammy’sini 2001’de daha 22 yaşındayken Brahms’ın keman konçertosu yorumuyla kazandı.

Ateşli bir klasik müzik takipçisi değilseniz bile onun kemanını ‘Köy’, ‘Aşkın Karanlık Yüzü’ gibi filmlerde duymanız olası. Kemanın ABD ’li yıldızı Hilary Hahn, İş Sanat’a geldi, Frankfurt Radyo Orkestrası eşliğinde bir konser verdi. Dünyanın en seçkin orkestralarıyla düzenli olarak verdiği konserlerde ve en prestijli resital serilerinde her zaman coşkuyla ayakta alkışlanan Hahn, mükemmel bir olgunlukta seslendirdiği eserlere müzikal tutkusunun tüm ihtişamını katabilen ender genç sanatçılardan. Deutsche Grammophon ve Sony plak şirketlerinden çıkan 12 albümüne ek olarak 3 DVD ve bir Oscar adayı film müziği bulunan Hahn’ın çağdaş müziğe olan duyarlılığını gösteren “In 27 Pieces: The Hilary Hahn Encores”, sanatçının iki düzineden fazla besteciyi keman ve piyano için kısa parçalar yazmak için görevlendirmesi üzerine ortaya çıkan özgün bir proje. Gecede Hahn’a kusursuz icrasıyla piyanist Cory Smythe eşlik etti. Üretken bir doğaçlamacı, oda müzisyeni ve çağdaş klasik müzik icracısı olan Smythe, hem solist hem de oda müzisyeni olarak Yeni Müzik için Darmstadt Uluslararası Yaz Festivali, New York City’deki Bang on a Can Maratonu, Ravinia'nın Yükselen Yıldızlar Serisi ve Lincoln Center’da Mostly Mozart gibi uluslararası organizasyonlarda sahne alan önemli bir isim. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan Hahn ''Türk dinleyicisinin klasik müziğe olan ilgisi beni büyüledi' dedi.