İkinci solo albüm

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Memhet Erdem'in yeni albümü 26 Kasım'da müzik marketlerde

Geçtiğimiz yıl Sony Music etiketiyle yayımladığı “Herkes Aynı Hayatta” albümüyle beğeni kazanan ve aldığı "En İyi Erkek", "En İyi Çıkış" ve “Yılın Müzisyeni” gibi ödüllerle 2013 yılının ödül rekortmeni olan Mehmet Erdem’in ikinci solo albümü “Hiç Konuşmadan” 26 Kasım‘da müzik marketlerdeki yerini alacak. Sözü ve müziği Cihan Güçlü’ye ait olan “Acıyı Sevmek Olur Mu?” isimli çıkış şarkısı ise radyolar aracılığıyla müzik severlerin beğenisine sunuldu.