İlişkiler Komedisi

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Ünlü Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak, tek kişilik stand-up gösterisi ile bu defa Otizmli Çocuklar için sahnede.

Yaşam Otizm Sporla Eğitim Merkezi’nin düzenlediği gecede Aşkım Kapışmak da sahne alacak. Kadın ve Erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlatan, ilişkilere olan bakış açısıyla fark yaratan Aşkım Kapışmak, İlişkiler Komedisi stand-up gösterisi ile 21 Aralık Cumartesi saat 20:00 da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde... “Kadınlar neden susar?”, “Ev mi bakımlı olsun kadın mı?”, “Bir erkek nasıl yola gelir?”, “Flört döneminde erkekler neden daha cazip?” gibi soruların cevaplarını eğlenceli bir şekilde sunan gösterinin biletleri Yaşam Otizm Sporla Eğitim Merkezi’ nde…