Luisa Sobral, 2011 yılında ilk albümü “The Cherry On My Cake”’ ile platin plak satışlarını geride bıraktı. Yakaladığı büyük başarıyı yepyeni albümü “There’s a Flower in my Bedroom” ile sürdüren 26 yaşındaki genç şarkıcı 24 Ocak’ta Türkiye’deki ilk konserini için İş Sanat’a geliyor.

Eleştirmenlerin Portekiz’in Billie Holiday’i diyerek övdüğü Luisa Sobral, İspanya’dan Fransa’ya, Çin’den Almanya’ya kadar birçok ülkede konserleriyle büyük ilgi görüyor. Luisa Sobral romantik caz ve soul şarkıları ile 24 Ocak’ta İş Sanat’ta olacak. 26 yaşındaki Lizbon doğumlu sanatçının performansını kaçırmayın!