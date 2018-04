IMA iki konserle Türkiye'de!

Kanada'nın yepyeni süper starı IMA iki konser için Türkiye'de! Ima 25 Şubat'ta Cemal Reşit Rey ve 27 Şubat'ta MEB Şura Salonu Ankara'da.

Dünya basınının 'Dalida kadar güzel, şarkıları Pink Martini ve Monica Molina kadar sıcak' olarak bahsettiği Kanada’nın yepyeni süper starı IMA farklı dillerde söylediği şarkılarıyla sevenleriyle İstanbul'da 25 Şubat'ta Cemal Reşit Rey'de ve 27 Şubat'ta Ankara'da M.E.B Şura Salonu'nda buluşuyor!



2007 yılında yayınladığı albümü ‘Smile’ ile 1 yıldan daha uzun bir süre en çok satan albümler listesinde kalan, seslendirdiği Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca şarkılar ile Kanada’nın yepyeni süper starlarından biri haline gelen IMA, hayatı ve aşkı kutlayan bir albüm olarak tarif edilen albümü “a la Vida!” ile Türk müzikseverlere ilk kez merhaba demişti. Bir caz şarkıcısını canlandırdığı ve rating rekorları kıran Quebec TV televizyon dizisi Casino ile yakaladığı başarının ardından yayınladığı ve dünyaca ünlü unutulmaz şarkıları yeniden yorumladığı Smile albümü Türkiye’de de çok büyük bir ilgi gördü.



Celine Dion, Bryan Adams, Shania Twain, Alanis Morissette gibi onlarca büyük sesi dünyaya kazandıran Kanada’nın yepyeni süper starı IMA, tıpkı Akdeniz’in efsanevi şarkıcısı Dalida’nın söylediği gibi farklı dillerde ki şarkıları güzelliği ve sımsıcak sesi ile bizlere sunuyor.



Nat King Cole’un sesiyle meşhur olan efsanevi Charlie Chaplin bestesi “Smile”, unutulmaz Doris Day şarkısı “Que Sera Sera”, Mercedes Sosa ile özdeşleşen “Gracias a la vida”, bir Bruce Springsteen klasiği “Fire” ve tüm zamanların unutulmaz aşk şarkılarını “Smile” albümünde bir araya getiren IMA, Türkiye'de ardı ardına çıkaracağı iki albümü 'Precious' ve 'Best Of IMA 2002-2012'da ki en güzel şarkılari ile 25 Şubat'ta İstanbul ve 27 Şubat'ta Ankara'da.



25 ŞUBAT 2014- 20:00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu - İstanbul



27 ŞUBAT 2014- 20:00, MEB Şura Salonu - Ankara



IMA Hakkında



1978 Ville La Salle doğumlu IMA, Montreal'de büyümüş. Gençlik yıllarında şan, tiyatro ve dans dersleri alan IMA, çeşitli yarışmalara katılmış ve birçok derece almış.



Dünya basınının 'Dalida kadar güzel, şarkıları Pink Martini ve Monica Molina kadar sıcak' olarak bahsettiği Kanada’nın yepyeni süper starı IMA için Kanadalı ünlü televizyon yıldızı Marie Claude Lavallee “Onu dinlerken sakinleşiyorsunuz ve sizi alıp uzaklara götürüyor” diyor.



2002 Sonbaharında ilk albümünü yayınlayan IMA, Zucchero imzalı şarkısı ‘Baila’ ile büyük ilgi görmüş ve 2003 yılında gerçekleştirdiği 50 konserden oluşan turnesi ile kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş. Quebec bölgesinin gururu haline gelen IMA, eyaletin milli bayramında 200 bin kişinin önünde verdiği konserin ardından ünlü Fransız asıllı Kanadalı şarkıcı Sylvain Cossette ile turneye çıkmış.



IMA pop, rock ve folk türlerini sentezlediği kendine özgü tarzıyla Kanada’nın en sevilen kadın yıldızlarından biri haline gelmiş. Uluslararası İnsan Hakları Örgütü Amnesty International’ın elçilerinden biri olarak sosyal konulardaki duyarlılığı ile de Kanada’da kısa bir süre içinde diğer yıldızlar arasında farklı bir yer edinen IMA, Afgan kadınlarına destek olmak amacıyla Kabul’e yaptığı ziyaret sonrasında seslendirdiği ‘Tu n’es pas seule’ şarkısıyla da insan hakları konusunda ne kadar samimi olduğunu bir kere daha göstermiş.



2006 yılında oldukça yüksek ratingler alan Réjean Tremblay’in prodüksiyonunu olan ‘Casino’ adlı dizi ile ünlü bir ekran yıldızına dönüşen IMA, Sandra Johnson karakteriyle bir caz şarkıcısını canlandırırken, 2 sezon boyunca oyunculuk yeteneği ile de gözleri kamaştırmış.



2007 yılında yayınladığı ‘Smile’ albümünün prodüksiyonunu Guy St-Onge’a teslim eden IMA, şarkıcı olmayı hayal ederken söylemeyi düşlediği dünyaca ünlü meşhur şarkıları yorumlamış.



‘Smile’ albümüyle kısa sürede altın plak satışlarını geride bırakan IMA, Montreal’in ünlü sahnesi Théâtre St-Denis'de ki performansıyla da büyük övgü almış. Francofolies de Montreal festivalinin açılışında da sahne alan yıldız, 2008 yılında dünyaca ünlü Montreal Caz Festivali’nin starlarından biri olmuş.



Yoga düşkünlüğü ve seyahate olan ilgisi ile de dikkati çeken IMA’nın farklı kültürlere ve dillere duyduğu büyük merak albümlerinde seslendirdiği Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca şarkıları ile de belli oluyor.



Farklı kültürlerin müziklerine ve farklı dillerdeki dünyaca ünlü şarkılara olan ilgisini gösteren albümü “a la Vida!” IMA'nın zaman içinde oturan tarzını da ortaya çıkarıyor. Guy St-Onge'un prodüksiyonunu gerçekleştirdiği albümde IMA karşımıza keyif ve mutluluk veren sesi ve hayat dolu şarkıları ile çıkıyor.



IMA'nın “hayatı ve aşkı kutlayan bir albüm” olarak tarif edilen yepyeni albümü “a la Vida!” dünyaca ünlü müzisyenlerle kaydetmiş. Çoğu Fransızca toplam 13 şarkının yer aldığı albüm bir şölen gibi mutlu ve birbirinden güzel aşk şarkılarından oluşuyor. “a la Vida!” albümü dinleyenleri sımsıcak havası ile sarıyor ve hayata bağlanma duygusu veriyor.



Özellikle 'Drôle De Vie' ve 'Valparaiso' şarkılarının videoklipleriyle de büyük ilgi gören IMA, sımsıcak ve neşeli halleri ile izleyicileri kendine hayran bırakırken 'Mourir Dans Tes Bras' gibi şarkılar ile de hüzünlü ve romantik bir diva olarak karşımıza çıkıyor. Dalida’nın ünlü şarkısı 'Le temps des fleurs' yorumuyla da büyük beğeni kazanan IMA albümlerinde sıcak ve neşeli şarkılarla romantizmi bir dengede tutuyor.



IMA ünlü Noel şarkılarını okuduğu 'Christmas' albümünde John Lennon imzalı Happy Xmas (War is over) parçasının da bulunduğu İngilizce ve Fransızca şarkılarla karşımıza çıkıyor.



‘Smile’ albümünün 2007 yılında ulaştığı platin plak satışı ve TOP 10 en çok satanlar listesinde geçirdiği yaklaşık 60 hafta IMA'yı Kanada'nın yepyeni süper starı haline dönüştürmüş.“a la Vida!” ve 'Christmas' albümleri de piyasaya çıkar çıkmaz altın plak satışlarına ulaşmış.



IMA'nın İngilizce şarkılardan oluşan 'Precious' albümünü Tino Izzo ve Guy St-Onge ile hazırlamış. IMA bu albümde erkekler tarafından söylenmiş 13 hit şarkıyı yeniden yorumlamış. 'Stuck in the Middle With You' şarkısına 3 boyutlu bir klip çeken IMA, 1978 yılında Rod Stewart’ın seslendirdiği ‘Da Ya think I’m Sexy’ için de bir klip çekmiş.

2012'de 'Best of IMA 2002-2012' albümünü piyasaya süren sanatçı 'Vai' şarkısına da çok güzel bir klip çekti.

IMA Türkiye'de ardı ardına çıkaracağı iki albümü 'Precious' ve 'Best Of IMA 2002-2012'da ki en güzel şarkılari ile 25 Şubat'ta İstanbul ve 27 Şubat'ta Ankara'da.

Diskografi : 2002: Ima / 2005: Pardonne-Moi si je t'aime / 2007: Smile / 2009: A la vida! / 2009: Christmas / 2011: Precious / 2012 : Best Of



Biletler Biletix'de! www.biletix.com