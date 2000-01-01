Müzik dünyasının sevilen ismi Barbaros’un yorumuyla yeniden hayat bulan “İncecikten Bir Kar Yağar” şarkısına klip çekildi.
Geçtiğimiz Eylül ayında sinemaseverlerle buluşan; tutkulu bir aşk ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı “Neva” filminin Sony Music etiketiyle müzik marketlerde yerini alan orijinal film müzikleri albümü müzikseverlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Ilgın Olut’un kaleme aldığı ve 2000 yılında “Dünya Aktüel Ödülleri En Çok Satan Roman” ödüllü “Neva” kitabı Can Arca ve Birkan Uz yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılmıştı. Başrollerini yeni dönemin parlayan yıldızları Başak Parlak ile Şükrü Özyıldız paylaştığı “Neva” filminin, Orhan Şallıel’in müzik direktörlüğünde hazırlanan ve geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşan orijinal film müzikleri albümü dinleyicilerden tam not almıştı. Filmle özdeşleşen; sözleri Karacaoğlan, bestesi ise Saadettin Kaynak imzası taşıyan ve müzik dünyasının sevilen ismi Barbaros’un yorumuyla yeniden hayat bulan “İncecikten Bir Kar Yağar” şarkısı geçtiğimiz günlerde kliplendi. Can Arca ve Birkan Uz yönetmenliğinde Bahçeköy’de yapılan çekimlerde Barbaros’da kamera karşısına geçerken, klipte çoğunlukla filmden unutulmayacak sahneler ekranlara yansıtıldı.