"İncecikten Bir Kar Yağar"

Müzik dünyasının sevilen ismi Barbaros’un yorumuyla yeniden hayat bulan “İncecikten Bir Kar Yağar” şarkısına klip çekildi.