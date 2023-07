İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti

Müzik dünyası efsane bir isme daha veda etti. İrlandalı şarkıcı ve aktivist Sinéad O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Sinéad, 1990 yılında yayınlanan ve dünya çapında ün kazanan "Nothing Compares 2 U" single'ı ile bilinirdi. İrlanda Başbakanı (Taoiseach) Leo Varadkar, O'Connor'ın müziğinin dünya genelinde sevildiğini ve yeteneğinin eşsiz olduğunu ifade etti.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins, O'Connor'ın özgünlüğü ve eşsiz sesini övdü. "İrlanda'nın böylesine genç bir yaşta kaybettiği asıl şey, son on yılda yetenekli besteci, şarkı yazarı ve performansçılarımızdan biri olan, kendine özgü bir yeteneğe ve izleyicisiyle olağanüstü bir bağlantıya sahip olan bir kişidir. Bu sevgi ve sıcaklık, sevenlerinin kalplerinde sonsuza dek kalacak." şeklinde konuştu.

Aralık 1966'da Glenageary, Dublin Kontluğu'nda doğan Sinead Marie Bernadette O'Connor, zor bir çocukluk geçirdi. Genç bir kızken Dublin'deki An Grianan Eğitim Merkezi'ne yerleştirildi ve bu merkez, dürtüsel olarak kabul edilen genç kızların gönderildiği kötü üne sahip Magdalene çamaşırhanesiydi. Bir rahibin ona bir gitar alarak onu bir müzik öğretmeniyle tanıştırması sayesinde O'Connor'ın müzik kariyeri başladı.

1987 yılında çıkardığı ilk büyük başarıya ulaşan albümü "The Lion And The Cobra" ile İngiltere ve ABD listelerinde ilk 40'a giren O'Connor, ününü daha da artırdı. "I Do Not Want What I Haven't Got" isimli ikinci albümündeki "Nothing Compares 2 U" adlı, Prince tarafından yazılmış şarkı dünya geneli, ABD ve İngiltere'de de bir numaraya yükseldi.

O'Connor, 2018 yılında İslam'ı seçti ve adını Shuhada' Sadaqat olarak değiştirdi, ancak sahne performanslarına doğum adıyla devam etti. 2021 yılında hatıralarını içeren bir anı kitabı olan "Rememberings"i yayınladı.

Oğlu Shane'i 17 yaşında kaybetti

Oğlu Shane'in 2022 yılında 17 yaşında ölümünün ardından O'Connor, onun "dünyevi mücadelesini sonlandırmaya karar verdiğini" ve "hiç kimsenin onun yolundan gitmemesini" istediğini belirtti. Oğlunun ölümünden dolayı tuttuğu yas nedeniyle tüm canlı performanslarını 2022 yılı için iptal etti.

O'Connor, son tweet'lerinden birinde Shane hakkında "hayatımın aşkı, ruhumun lambası, biz iki yarıya bölünmüş bir ruhtuk" dedi.

Belfastlı film yapımcısı Kathryn Ferguson, O'Connor'ın vefatından önce onunla son konuşanlardan biri olduğunu belirterek haberin kendisini mahvettiğini söyledi. Ferguson, bu Cumartesi günü yayınlanacak olan "Nothing Compares" adlı O'Connor hakkında bir belgesel film üzerinde çalışıyordu.

BBC Radio 4'ün Front Row programına konuşan Ferguson, "Filmimiz gerçekten benim için Sinéad'a yazılmış bir mektuptu. O, sahip olduğumuz en radikal, inanılmaz müzisyenlerden biri ve ona sahip olmak, bizim için çok büyük bir şanstı." dedi.

Çarşamba akşamı vefat haberi duyurulduktan sonra sosyal medya, şarkıcıya olan övgülerle dolup taştı. Şarkıcı Alison Moyet, O'Connor'ın "şaşırtıcı bir varlığı" ve sesinin "art arda taşları kıran bir güce sahip olduğunu söyledi. "

İrlandalı komedyen Dara O'Briain, ölümüyle ilgili olarak, "Bu gerçekten çok üzücü haber. Zavallı şey. Umarım ne kadar çok sevildiğini fark etmiştir." dedi.

"Cesur, güzel ve eşsiz bir mucize..."

The Charlatans grubundan Tim Burgess, O'Connor'ın "gerçek punk ruhunun somut bir temsili" olduğunu ve bu yüzden hayatının daha zor olduğunu ifade etti ve onun huzura kavuşmasını diledi.

İrlandalı yazar Marian Keyes, O'Connor'ın vefatını "kalp kırıcı" olarak nitelendirdi. "Çektiği acılar... Zavallı, zavallı Sinéad. Huzur içinde yat, olağanüstü, cesur, güzel ve eşsiz bir mucize..."

Gazeteci Caitlin Moran, "O çok olgun bir ruhtu ve korkusuzdu. Güç ve huzur içinde yat, kraliçe." dedi.

İrlandalı film yönetmeni Mark Cousins, "Sinéad O'Connor, İrlanda'nın yabani tarafıydı. Hayal ettiğimiz yaşamlarımızda büyük bir yer tutuyordu." şeklinde yorum yaptı.

O'Connor ile iş birliği yapmış olan şarkıcı Bryan Adams, "Huzur içinde yat Sinéad O'Connor, seninle çalışmaktan, fotoğraf çekmekten, İrlanda'da konser vermekten ve sohbet etmekten çok zevk aldım, ailenize tüm sevgilerimle..." yazdı.

İrlandalı karma dövüş sanatları yıldızı Conor McGregor, O'Connor'ın bir UFC dövüşü için ringe şarkı söylediği bir anıya atıfta bulunarak, "İrlanda, bir ikonik ses ve en iyilerimizden birini kaybetti ve ben bir arkadaş kaybettim." dedi.

Sinéad O'Connor'ın eşsiz müziği, açık sözlü tutumu ve unutulmaz sesi, müzik dünyasında derin bir iz bıraktı ve hayranları tarafından büyük saygı gördü. Anısının sonsuza kadar yaşayacağı ise şüphe götürmez bir gerçek…