İsmi dağa verildi!

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Geçtiğimiz günlerde Minneapolis belediye başkanının 2 Ağustos’u Paul McCartney günü ilan etmesi üzerine, Montana’nın Missoula şehri de sanatçının şehirlerine gelişini kutlamada geri kalmadı.

“Out There” ismindeki turu kapsamında senelerdir gitmediği yerlere giden Paul McCartney’nin 5 Ağustos akşamı Washington-Grizzly Stadium’da verdiği konserin anısına, bölgenin meşhur Sentinel dağının ismi McCartney olarak bir günlüğüne değiştirildi. Dağın üstündeki dev M harfi 6 Ağustos sabahına kadar McCartney’nin M’si olarak kabul edildi.