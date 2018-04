İstanbul bir efsaneyi ağırladı!

Hayranlarının yıllardır dört gözle beklediği efsanevi müzisyen Neil Young, 15 Temmuz Salı gecesi, topluluğu Crazy Horse ile birlikte İstanbul’daydı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Vodafone Red sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen konseri 6 bin müziksever izledi.



Neil Young ve topluluğu Crazy Horse, 15 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park’ta unutulmaz bir konsere imza attı. Avrupa turnesinin 5. konseri için 44 kişilik bir ekiple İstanbul’a gelen Neil Young & Crazy Horse’un Türkiye’de verdiği bu ilk konser, İKSV tarafından, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlendi. 6 bin müzikseverin izlediği konserde Neil Young, “Only Love Can Break Your Heart”, “Heart of Gold”, “Rockin’ in the Free World” gibi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra, bu yıl çıkan son albümü A Letter Home’da da yorumladığı Bob Dylan’ın “Blowin’ in the Wind” şarkısını da seslendirdi. Neil Young gibi bir efsaneyle aynı sahneyi paylaşmak için İstanbul’u son anda turnesine alan Teksaslı topluluk Midlake’in Neil Young & Crazy Horse öncesinde verdiği konser de büyük beğeni topladı. Türkiye’de ilk kez 2010 yılının Kasım ayında Salon’da ART arda kapalı gişe iki konser veren ve o günden bu yana damaklarda bıraktığı tat ile hatılanan Midlake, hayranlarının özlemini Neil Young konseri öncesinde giderdi. Vodafone Red sponsorluğu ve Hard Rock Cafe İstanbul’un katkılarıyla gerçekleştirilen müzik dolu gecede misafirleri karşılayan topluluk ise Büyük Ev Ablukada’ydı. 18.00’da kapılarını seyircilere açan gecede 18.45’te Büyük Ev Ablukada, 20.00’da Midlake ve 21.30’da Neil Young & Crazy Horse sahnedeydi. Neil Young konserinin biletleri, Vodafone Red’liler için %20 indirimliydi.



Temmuz ayı boyunca devam edecek Avrupa turnesine geçen hafta 7 Temmuz’da İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te verdiği muhteşem konserle başlayan Neil Young & Crazy Horse, 10 Temmuz akşamı İrlanda’nın ünlü festivallerinden Marquee, 12 Temmuz Hyde Park ve 13 Temmuz Liverpool’da verdiği konserlerle yüz binlerce müzikseveri kendine yeniden hayran bıraktı. Bir ayda 14 ülkede 18 konser verecek Neil Young & Crazy Horse İstanbul’daki konserin ardından Almanya, İtalya, Danimarka, Norveç, İsveç, Belçika ve Monako’nun çeşitli şehirlerinde vereceği konserlerle Avrupa turnesini tamamlayacak.