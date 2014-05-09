İTÜFEST için geri sayım başladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İTÜFEST, yıldız isimler ve sayısız etkinlikle bu yıl yine çok ses getirecek

6-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleştirilecek festival, 4 günde 7 ana konsere ev sahipliği yapacak.

“Bunun BÜT’ü yok!” mottosuyla yola çıkan İTÜFEST’14, Renault işbirliği ile gerçekleştirilecek. Festival açılışı, 6 Mayıs Salı günü karnaval kortejinin geçişi ile yapılacak. Karnaval Turco’nun, dansçılar, müzisyenler, jonglörler, maskot arılar ile İTÜ Ayazağa Metrosu çıkışından İTÜ Stadyumuna uzanacak geçişi, festival coşkusunu başlatacak. Festival süresince, yemek yarışmasından perküsyon gösterisine kadar sayısız etkinliğinin yapılacağı Kulüpler Adası kurulacak. Dört gün boyunca Teknoloji Sokağı’nın yer alacağı İTÜFEST’te, birçok “warm-up” etkinliği yapılacak. “Alternatif Sahne” ise amatör gruplar ve İTÜ’lü müzisyenleri dinlemek isteyenlerin gün boyunca adresi olacak. Festival katılımcıları, yüzde 100 elektrik enerjisiyle çalışan yeni Renault Twizy’i deneme fırsatı da yakalayacak.



Turnuvalar ve sürpriz isimler

İTÜFEST’14 eğlenceyle sporu da birleştirecek. Plaj voleybolu, basketbol, futbol gibi farklı branşlarda turnuvalar düzenlenecek. Öğrenciler, turnuva finallerinde milli takımların oyuncuları ile bir araya gelme şansına sahip olacak.



Biletler satışta

İTÜ öğrencilerinin yoğun geçen bir yılın ardından stres atacakları ve yaza merhaba diyecekleri festival, üniversite dışından katılıma da açık olacak. Festival biletleri İTÜFEST resmi sayfasında satışta.