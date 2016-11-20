Belki Yarın, 11 Kasım’da okurlarla buluşuyor.

Jale Sancak’ın yeni öykü kitabı Belki Yarın, sıradan sanılan sıra dışı hayatları insanın içini titreten bir gerçeklikle aktarıyor. Kitap, toplam 11 öyküden oluşuyor. Sıradan sanılan sıra dışı hayatları insanın içini titreten bir gerçeklikle aktaran bu öykülerde neler, kimler yok ki? Bataklığın yuttuğu hayatlar, hep aynı rüyayı gören bir kadın, bir palyaçonun kırık aşkını kaleme alan bir yazar, karşı kıyıya ulaşmak için ölümü göze alanlar, ıssızlığıyla can yakan bir ada, sahaflara düşen yaşam hikâyeleri, son otobüsün garip yolcuları, hayatı hep gece gibi yaşayan Tekgül, Kevser ve Alev… Ve umut kesilmeyen, her şeyin ertelendiği yarın...



11 Kasım’da hep kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak olan Belki Yarın, 12-20 Kasım 2016 tarihleri arasında da TÜYAP 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşacak.

