Jay Jay Johanson Jolly Joker’de

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Jay Jay Johanson, 9 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek

1996 yılından beri müzik hayatının içinde olan, verdiği konserler sayesinde Türkiye’de en geniş kitlelere ulaşan Jay Jay Johanson, şu ana dek ikisi soundtrack olmak üzere 9 albüm yaptı. Sanatçı sürekli bir değişim kaydetti ve trip-hop’tan electro-clash’e, electro’dan indie’ye pek çok farklı tarzda işler yaptı. Dinleyenlerini hem dans ettiren hem de melankoliye sürükleyen Johanson, konserlerinde eşsiz bir yolculuk sunuyor.