J.K. Rowling polisiyeye ısınıyor!

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J.K. Rowling, Robert Galbraith takma adıyla yazdığı polisiyelerin Harry Potter'dan daha uzun soluklu olacağını müjdeledi.

Harry Potter serisi dünya çapında 73 dile çevrilerek yaklaşık yarım milyar kopya satan yazar J.K. Rowling, İngiltere'nin kuzeyindeki Harrogate şehrinde düzenlenen bir polisiye festivalinde çarpıcı açıklamalar yaptı. 48 yaşındaki yazar, Robert Galbraith takma ismiyle kaleme aldığı Dedektif Cormoran Strike'ın maceralarını anlatan serisinin ikinci romanı İpekböceği'nin (The Silkworm) Sunday Times'ın çok satanlar listesinde zirveye çıkmasının ardından festivalde basın mensuplarının sorularına verdiği kendinden emin yanıtlarıyla dikkat çekti.



Dedektif Strike'ın maceralarının Harry Potter'dan daha uzun süreceğini kaydeden yazar, serinin yedi kitaptan oluşacağı iddialarının doğru olup olmadığı sorusuna, “Muhtemelen daha fazla. Polisiye yazmaktan hayli keyif alıyorum ve kafamda bir son yok. Üstelik dedektif hayatta oldukça ona çözmesi için yeni davalar verme şansına sahipsiniz” dedi. Rowling, polisiye roman türünü önemsediğini ve amacının yarattığı kahramanı sayesinde türe modern bir yaklaşım getirmek olduğunu da sözlerine ekledi.



500 tane bile satmadı

Geçtiğimiz günlerde Pegasus Yayınları’nca bir yıllık gecikmeyle ve Guguk Kuşu adıyla Türkçeye kazandırılan The Cuckoo’s Calling, piyasaya Robert Galbraithn adıyla sürüldüğünde yalnızca 449 adet satmıştı. Kitap Rowling tarafından yazıldığının anlaşılmasından sonra Amazon.com’daki sipariş listesinde 5 bin 76’ncılıktan üst sıralara yükselmişti.



Harry Potter’ı da 12 yayınevi reddetti

Yazarın ilk Harry Potter kitabı da Blommsbury tarafından bin 500 poundluk bir avans karşılığında kabul edilmeden önce 12 yayınevi tarafından reddedilmişti.