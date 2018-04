Johnny Cash’in oğlundan müjde

Johnny Cash’in hiç yayınlanmamış 5 yeni albümü geliyor

Geçtiğimiz günlerde Johnny Cash’in 1980′lerde kaydettiği ve hiç yayınlanmamış albümü Out Among The Stars, Legacy Records tarafından yayınlandı. Efsanenin oğlu John Carter Cash’in açıklamasına göre henüz yayınlanmamış şarkılardan oluşan 4 ya da 5 yeni Johnny Cash albümü daha yakında yayınlanabilir.

Guardian‘a röportaj veren John Carter Cash, şu an albümlerin yayınlanması konusunda görüşmeler olduğu ve bu görüşmelerin epey olumlu ilerlediğini söyledi. Eğer ellerindeki tüm kayıtları yayınlamak isterlerse bunun en az dört-beş albümde toparlanabileceğine değinen John Carter Cash, söz konusu albümlerden birinin Johnny Cash’in Rick Rubin’le yaptığı kayıtlardan oluşacağını belirtti.