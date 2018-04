Johnny Marr’dan ikinci solo albüm!

The Smiths gitaristi Johnny Marr, ikinci solo albümü Playland‘i yayınlamaya hazırlanıyor.

Warner Bros. etiketiyle yayınlanacak albüm 6 Ekim’de raflarda olacak.



Johnny Marr, yeni albümünde 1938 tarihli bi kitap olan Homo Ludens‘ten çokça esinlendiğini söylüyor. Londra’dan yola çıkarak dünyadaki kültürel devinimi konu eden kitaptan fazlasıyla etkilendiğini söyleyen Marr, bir önceki albümü The Messenger‘ın kayıtları bittiği gibi yeni albümü için çalışmaya başlamış. 2013 yılında yayınlanan The Messenger, ünlü müzisyenin ilk solo albümüydü.



Basın bülteninde albümün Marr’ın alıştığımız post-punk usulü şarkı yazımı ve kendine has gitar çalışından örnekler taşıdığı söyleniyor. Ayrıca albümdeki şarkıların, hayatın hızına ayak uydurabilmiş şarkılar olduğu da belirtilmiş.