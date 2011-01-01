Julian Lloyd Webber'den çarpıcı açıklamalar!

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Guardian'a konuşan çellist ve orkestra şefi Julian Lloyd Webber, prestijli klasik müzik yarışmalarının yolsuzluk ve tanıdık kayırma olaylarına sahne olduğunu öne sürdü.

Taraf'ta yer alan habere göre dünyanın en önemli çellistlerinden biri olarak kabul edilen Julian Lloyd Webber, klasik müzik yarışmalarının yolsuzluk batağına saplandığını iddia etti. Webber, hocaların kendi öğrencilerinin seçilmesi için elinden geleni yaptığını, böyle yarışmalarda birincilik kazananların müzikal kriterlere göre seçilmediğini söyledi.

Kazananlara 15 bin sterlin gibi kayda değer maddi destek de sunan klasik müzik yarışmaları, yetenekli ve genç müzisyenlerin müzik dünyasında başarılı bir kariyer yapmaları için bir sıçrama tahtası görevi üstleniyor. Aynı zamanda Oscar ve Tony ödüllü efsanevi Britanyalı müzikal bestecisi Sir Anthony Lloyd Webber’in kardeşi olan Julian Webber, The Times gazetesine müzik yarışmalarına ilişkin ses getiren açıklamalarda bulundu. Webber, yarışmaların rüşvetle döndüğünü, “iyi bir hocanın öğrencisi olmanın” birinciliği garanti ettiğini öne sürdü.



Lloyd Webber, gerek Britanya’daki gerekse dünyanın diğer ülkelerindeki yarışmaların yozlaştığını söyledi. Webber, dört yılda bir Moskova’da düzenlenen ve 16- 30 yaş arası müzisyenlere açık olan prestijli Uluslararası Çaykovski Müzik Yarışması’nın etik dışı seçim sürecine sahne olan yarışmaların başında olduğunu iddia etti.

Webber, “Bunları herkes bilir ama kimse söylemez. Çünkü müzik endüstrisinin içindeyseniz bu konularda konuşamazsınız. İstisnalar tabii ki vardır ama piyano, çello ve keman gibi uzmanlaşmış yarışmalarda yolsuzluktan geçilmiyor” dedi. Çaykovski Yarışması’nın “ya son derece siyasî ya da birilerinin öğrencilerini kayıran” bir oluşum olduğunu söyleyen Webber, genç müzisyenlere hitaben “Doğru hocayı bulamazsanız, böyle yarışmalara girmenin bile bir anlamı yok” dedi.



SADECE RUSLAR KAZANIYOR

Son olarak 2011’de düzenlenen Uluslararası Çaykovski Yarışması’nı piyano kategorisinde 1990’dan bu yana Rus olmayan sadece bir müzisyen kazandı. Geçen yıl yarışmanın daha şeffaf bir şekilde düzenlenmesi için jüri üyeleri değiştirilmişti. Kanada’da düzenlenen Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Yarışması’nın direktörü Barry Shiffman, klasik müzik yarışmalarında “adam kayırma vakalarına sıklıkla rastlandığını, yarışmaların daha şeffaf bir seçim sürecini tesis edebilmek adına reformlar uygulaması gerektiğini söyledi.