K-POP fırtınası Ankara'da

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Tüm dünyayı kasıp kavuran Kore Popu çılgınlığı Türk gençlerini de etkisi altına alıyor.

PSY ile tanıdığımız K-POP, aslında tüm dünyada fanları olan bir akım..Türkiye’de kayıtlı 60.000 K-POP fanı bulunuyor. Ülke olarak kendimize en yakın hissettiğimiz ülkelerden biri olan Kore Cumhuriyetinin Ankara’da bir Kültür Merkezi bulunuyor. Bu merkezde Korece derslerinden Kore yemeklerine kadar bir çok kurs veriliyor..hepsi de ücretsiz..Bu merkezi aktif olarak kullanan çok fazla sayıda genç de var, yaşları genelde 15-25 arası değişiyor. Bu gençler ülkemizde K-POP akımını en yakından takip edenler. Kendi aralarında örgütlenip fan kulüpler kuruyorlar, kültür merkezi ile beraber etkinlikler yapıyorlar. Türkiye ‘de K-POP’ ın daha çok duyulması, konserler verilmesi için çaba gösteriyorlar.



Tüm dünyada K-pop sevenlerin katılabileceği Yarışmalar düzenleniyor. Bunlardan biri Korece şarkı söyleme yarışması. Geçen sene İstanbul’da düzenlenen bu etkinliğe bin küsür kişi katıldı. Etkinliğe katılmak isteyen kişiler, şarkı söylerken ve dans ederken çekilen videolarını online bir şekilde gönderip başvuru yapıyorlar. Seçilen 15 kişi ya da grup final yarışmasına katılıyor. Yarışmanın birincisi ülkemizi temsil ederek Kore’de yapılacak finalin ön elemesine katılmaya hak kazanıyor. Kore’de yapılacak finalde ülkemizi temsil eden yarışmacıyla beraber yaklaşık 20 ülkeden yarışmacı katılacak. Kore’ye giden kişinin bütün masrafları Kore Devleti tarafından karşılanacak ve yarışmacı Kore’yi gezme şansına sahip olacak. Yarışma Kore televizyonlarında yayınlanacak ve kazanan kişiye para ödülü verilecek. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bu yarışmada Koreli şarkıcıları seven fan toplulukları kendi sevdikleri sanatçıların tanıtıldığı ve bazı etkinliklerin olduğu bir fuar sergileyerek yarışmayı renklendirecek.



Tamamen ücretsiz olan eğlence dolu bu etkinliğe izleyici olarak katılmak isteyen herkes gelebilir. Yarışma için son başvuru tarihi 25 Temmuz olup final günü 9 Ağustosta gerçekleştirilecektir. Yarışmaların detaylarını Kore Kültür Merkezinin internet sayfasında bulabilirsiniz.