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Tony Bennett-The Classics albümü tam arşivlik!

“Hayat Boyu Başarı Ödülü” de dahil olmak üzere 10’un üzerinde Grammy ödülüne sahip Tony Bennett günümüzün yaşayan müzik efsanelerinden! “The Classics” Tony Bennet’in bizzat kendisinin seçtiği –aradan yıllar geçse dahi- dün yazılmış gibi dinlenen 20 adet şarkısından oluşuyor. Albüm 1951 tarihli “Because Of You” performansı ile açılıyor. Sonrasında büyük ilgi gören ve satış rekorları kıran “Duets” albümünden Frank Sinatra, Ray Charles, k.d. lang, Barbra Streisand, Juanes, Diana Krall, Stevie Wonder, John Mayer, Michael Bublé, Lady Gaga, Christina Aguilera ve Amy Winehouse gibi sanatçının hayran olduğu ve yıllardır çalışmaktan zevk aldığı isimler ile düetlerinin de yer aldığı albüm dinleyenlere muhteşem bir müzikal yolculuk vadediyor.

