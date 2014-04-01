Kadınlık ve erkeklik ''Uçlar''ı Caddebostan Kültür Merkezi'nde!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Uçlar”, 1 Nisan 2014, Salı akşamı saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde

Bir gün, evine giren yabancı bir erkeğin, önce sözlü sonra fiziksel şiddetine maruz kalan kadının hikayesinin anlatıldığı “Uçlar”da; kadın, erkeği etkisiz hale getirmeyi başarır ve bir anda kurban rolü karşı tarafa geçer. Kadının kız arkadaşları eve geldiğinde ise, tecavüzcüsüne işkence yapan bir kadınla karşılaşırlar. O andan sonra herkes için, kendisiyle ve karşısındakiyle bir hesaplaşma başlar. Toplumda yer etmiş ön yargılar ve öğrenilmiş çaresizlikler midir kadını kurban yapan? Yoksa… 18 yaş sınırı olan ve tiyatro seyircisini her saniyesinde gerçeklerle yüzleştiren oyunun yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ üstleniyor. Zeynep Özyağcılar ve Aydın Şentürk’ün yanı sıra Bahar Çebi ve Simge Defne’nin performansıyla göz doldurduğu oyunda; dekor tasarımı ise Barış Dinçel’e ait. Tiyatro Martı tarafından sahneye konan “Uçlar”; 1 Nisan 2014, Salı akşamı saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.