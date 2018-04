Kadınsan da erkeksen de oku!

Enerjisi yüksek. “Hayatım kendimle çatışarak geçiyor. Bazı günler çok intihara meyilli... Bazılarıysa sebepsiz bir neşe içinde” diyecek kadar cesur. Basın dünyasının yazmaya doyamayan isimlerinden Arzum Uzun’un radarında bu kez, beş kuruşu olmadığı halde sürekli kız kovalayan, tek gecelik ilişkiyi bir yaşam tarzı haline getiren, kendini skorer zanneden ‘Bitli Pileyboy’lar var.

Yazı: Filiz Şeref



Kitap çıkarma sevdasına ilk ne zaman kapıldın?

Orta 1’de okul gazetesini çıkarmaya başladım. Sonra müsamerelerin tiyatro oyunlarını yazmaya. İlk kez orta 2’de bir roman taslağı yazdım. 12 yaşındaydım. Okulda yaşanan eğlenceli minik aşk skandallarından söz ediyordu. Antalya Kaleiçi’nde Antalya’nın en eski ortaokulu olan Atatürk Ortaokulu’na gidiyordum. Pub’ların, kafelerin arasında. Haliyle her gün başka bir aksiyon yaşanırdı. Bu yüzden çocukluk arkadaşlarım, 25 yaşında ilk kitabım yayınlandığında hiç şaşırmadı. Yazmayı beş yaşında öğrendim. O gün bugündür yazıyorum. Başta şiirler, günlükler... Romana dönüşmesi uzun sürmedi. Yapmaktan sıkılmadığım tek şey yazmak.



Yazdıkların kendi hayatından enstanteneler mi barındırıyor daha çok?

Yaşanan her olay, tanıdığım her insan, söylenen her söz, her temas, benim için ham materyal. Onları işleyerek ortaya kitaplar çıkarıyorum. Bu yüzden romanım nerede geçiyorsa, bir süre orada yaşıyorum, sürekli o insanlarla bir arada bulunuyorum. Sağ bileğimde bir dövme var. 29’uncu yaş günümde kendime hediye olarak yaptırdım. ‘Live love and say it well in good sentences’ yani ‘Yaşa, sev ve güzel cümlelerle ifade et’ yazıyor. Aslında sorunun gerçek cevabı bu sanırım. Sen ne kadar acı çektiğini yazarsın, insanlar yazdıklarının içinde kendi günahlarını arar. Ha tabii bir de yazarı öpen kitaba girer. Doğru yerinden doğru şekilde öpmeye dikkat et...



Özellikle aşka ve kadın-erkek ilişkilerine bu kadar eğilmenin bilinçaltındaki yansıması nedir acaba?

‘Bitli Pileyboy’u babaannem ve dedeme ithaf ettim. Dedemin 1988’de ölümüne kadar beni onlar büyüttü. Hayatımda gördüğüm ilk kadın-erkek ilişkisi oydu. Abhaz kökenli dedem müzisyendi ve Rus kökenli babaanneme çok aşıktı. Babaannem içinse dedem sorumsuzun tekiydi. Şimdi bakıyorum da, bütün hayatımı o ikisinin ilişkisi şekillendirmiş galiba. Sürekli müzisyenlerle birlikte olmamın başka bir açıklaması olamaz. Dedem ve babaannemle ilgili şöyle bir sahne var aklımda... Babaannem yatak odasında bir şeyler yapıyor, ben dedemin sırtındayım, dedem ona “Aşkım ne yapıyorsun?” diye sesleniyor, babaannemden cevap, “Ben senin aşkına! Sorumsuz herif!” Hala düşününce gülerim.



Yeni kitabında bu kez nedir üzerinde durulması gereken ana fikir?

‘Herkesin birbirinin eskisini giydiği dev bir yetimhaneydi Beyoğlu’ diyoruz bu kez. Ayda adında bir karakterimiz var. Konservatuvarı dereceyle bitirmiş ama kendini okulda tanıştığı ülkenin en ünlü rock yıldızı kocası Tolga’nın kariyerine adamış. 30 yaşını doldurduğu sabah uyanıyor ve 12 yılını verdiği bu ilişkiden sonra kendine ait hiçbir şeyi kalmadığını fark ediyor. Tolga’dan ayrılıyor ve kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Çok iyi bildiğini sandığı vahşi bir ormana tek başına dalıyor. Elindeki tek silahı umursamazlığı ve inancı. Sonunda buluyor ama başına gelmeyen kalmıyor. Bu kitapta evlilik ve bekarlık arasındaki sırat köprüsü, şehirde bekar kadın olmak, ünlüler aleminde aşk ve insan ilişkileri, bilinmeyen yönleriyle ele alınıyor. Dolayısıyla birden fazla ana fikri var. Boşanmak bir organınızı aldırmaya benzer, yaşamaya devam edersiniz ama hep yarım. Hele ki Beyoğlu’ndaysanız! ‘Kedileri, köpekleri, bir de seni sevdim’ demeyi o kadar çok istersiniz ki...



Niye, neden ‘Bitli Pileyboy’?

Beş kuruşun olmadığı halde sürekli kız kovalarsan, tek gecelik ilişkiyi bir yaşam tarzı haline getirirsen, kendini skorer zannedersen ‘Bitli Pileyboy’ olursun. Aynı şey kadınlar için de geçerli.



Niye okuyalım ki bu kitabı biz şimdi?

Ne desem terbiyesizlik olacak. Ben sorayım: Okuduğun her cümlenin beyninde, kalbinde bir yere çarpmasını istiyor musun? Bir sayfada ağlayıp diğerinde kahkaha atmak? Kendini bulmak? Gerçeği öğrenmek istiyor musun? Okuduğun kitap nasıl bitti anlamamak? O zaman oku. Kadınsan da erkeksen de oku. Bence.



Her bir kitabın çıktığında kendini tıpkı doğum yapan anne gibi yenilenmiş hissediyor musun? Ya da nasıl bir haz duyuyor, ne hissediyorsun?

Korkunç bir heyecan. Rahatlama. Merak. Ve bir sonrakinde ne yazacağımı düşünmeye başlıyorum. Hatta bu sefer yeni kitabı yarıladım bile. Bir ay mola verdim ama kışın çıkacak Süper Über serisinin üçüncü kitabı ‘99 Yazı’nı yazıyorum. Yazmayınca boşluğa düşüyorum. Yaşama sebebim yazmak.