Karadeniz'den Ezgiler ve Sözcükler

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Sunay Akın ve Volkan Konak'tan muhteşem bir projeyle bir araya geliyor...

Türk edebiyatının modern meddahı Sunay Akın ve Karadeniz müziğinin en önemli figürlerinden kuzeyin oğlu Volkan Konak muhteşem bir proje ile 13 Şubat 2014 saat 20:00'de İş Sanat’ta bir araya geliyor.



Volkan Konak’ın usta yorumu ile Karadeniz’in en güzel melodilerini ve çağdaş Türk edebiyatına özgün bir tarz kazandıran Sunay Akın’ın hikayelerini dinleyeceğimiz bu özel gecede aynı zamanda ikilinin sıcacık ve samimimi sohbetlerine de şahit olacağız. Volkan Konak ve Sunay Akın’ın hayat vereceği ezgi ve sözcükler bizleri Karadeniz'in sularında renkli bir yolculuğa çıkaracak.



1. KADEME: 50 TL

2. KADEME: 50 TL

3. KADEME: 50 TL

İNDİRİMLİ : 40 TL

ÖĞRENCİ: 20 TL