Kedi Sahibinin El Kitabı

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Veteriner hekim David Brunner’in tavsiyeleri ve yazar Sam Stall’un anlatışı ile, hem tecrübeli kedi sahiplerine hem de yeni bir kedi almak isteyenlere tavsiyeler bu kitapta.

Koltuğunuzdaki tırmık izleri, kapınızın önünde duran ölü fare, kıyafetlerinize yapışan tüy yumakları...



Adım adım talimatlar ve grafiklerle hazırlanan Kedi Sahibinin El Kitabı sıkça sorulan sorular hakkında açık ve anlaşılır cevaplar sunuyor. Köpeklerle en rahat anlaşabilen kedi hangi ırktan? Kedinin dış bakımını en iyi nasıl sağlanır? Kedinin tuvaletten su içme davranışı nasıl önlenir?



Endişeleriniz ne olursa olsun merak ettiğiniz tüm sorulara en iyi yanıtı bulmanın vakti geldi.



Kitap Hakkında

Yazar : Dr. David Brunner ve Sam Stall

Yayın Evi : NTV YAYINLARI

Çevirmen : Rana Alpöz

Tür : Evcil Hayvanlar

Sayfa Sayısı : 224