"Keep Calm" ruhu şimdi de albüm oldu!

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Tüm dünyada hızla yayılan ve binbir çeşit versiyonu ile fenomen haline gelen ‘Keep Calm’ sloganı ve ruhu şimdi de albüm olarak müzikseverler ile buluşuyor.

Albüm, stresli iş gününden sonra, tatilde ya da arkadaşlarla hoş sohbetlerde size eşlik edecek ve dingin zamanlar geçirmenize yardımcı olacak özenle seçilmiş şarkılardan oluşuyor.

Farklı türlerin en iyilerinin biraraya geldiği albümde Alicia Keys, Usher, Savage Garden, Christina Arguilera, Shakira, Groove Armada, Lou Reed, Jeff Buckley ve Il Divo gibi isimlerin en huzur verici şarkıları yer alıyor. 2 CD’den oluşan albümde toplam 29 şarkı var.

