Keman virtüözü Tuncay Yılmaz’dan kitap

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Tuncay Yılmaz, sanata dair yazdığı yazılarını "Tek Başına" adlı kitapta topladı

Mozart yorumcusu, özel ödüllü sanatçı keman virtüözü Tuncay Yılmaz, sanat hayatı ve tecrübesiyle harmanladığı yazılarını, özel arşiv fotoğraflarla beraber "Tek Başına" adlı kitapta topladı. Destek Yayınları tarafından çıkartılan kitap raflarda yerini alarak okuyucuyla buluştu. Kitabın yazım aşamasını anlatan Keman virtüözü Tuncay Yılmaz, kitabını kendinden yola çıkarak yazdığını söyledi. Genç müzisyenlere bir şeyler katmak istediğini kaydeden Yılmaz, “Türkiye’nin çok değerli yayınevi Destek Yayınları, yazılarımı bir kitap haline getirdi. Benden sonra gelecek genç müzisyenlere, müzikseverlere ve tüm okuyuculara doğru ellere ulaşacağına inanıyorum. Tecrübe, birikim, düşünce birçok şeyi paylaşmak gerekiyordu, bundan dolayı yazılarımı kitaplaştırdım” dedi. “Kendi ışığında, kendi düşünceleriyle, profesyonel bir müzisyeni anlattım” diyen Tuncay Yılmaz, “Müzikli yolculuğumu, 40 yılın toplamını anlattım bu kitapta. Bu ilk yarı 40 yıllık birikim. Daha sonra belki devamı gelir” diye konuştu. Kitabın adının neden ‘Tek Başına’ olduğunu anlatan Tuncay Yılmaz, bir konser esnasında Ankaralı bir kadının ‘bu çocuğun hiç kimsesi yok mu’ demesi üzerine buradan yola çıkarak bu ismi koyduğunu söyledi. Destek Yayınları sahibi Yelda Cumalıoğlu ise, “Tuncay Yılmaz, Mozart yorumcusu özel ödüllü bir sanatçı. Biz destek yayınları olarak zaten kültüre destek verirken sanata da destek verelim dedik. Kenarından, köşesinden tutalım istedik. Böyle uluslararası bir sanatçı varken onun çaldığı eserleri, hepimizin çok sevdiği eserleri bir kitapta toplayıp okuyucuya ulaştırmak istedik. Tuncay Yılmaz’ı sahnede seyrederken öyle bir kemanıyla bütünleşiyor ki kemanı ve o tek başına ve bunun üzerine gelin kitabın adını “Tek Başına “koyalım dedim. Bu sanat hayatında tek başına olmasına dair birçok anısı var zaten” şeklinde konuştu.