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Kendimiz İçin Yapıyoruz

Kendimiz İçin Yapıyoruz

Podcast

Konuşulduğunu duyana kadar yaşadığınız fark etmediğiniz meseleler var mı? Nihan, Esin, Tuğçe ve Dicle bir araya gelerek iş hayatı, ilişkiler ve toplum üzerine kafa yoruyor. Kendi tecrübeleri ve gözlemlerinin ışığında duyduğunuz anda ‘Evet, ben de yaşadım!’ diyeceklerinize kulak kabartıyoruz. Farklı yerlerde, benzer hayatları yaşayanlar için sorguluyor ve hayatı kolaylaştırıyorlar. Her ne kadar ‘kendimiz için yapıyoruz’ deseler de bizim için paylaşıyorlar. Birkaç bölüm dinledikten sonra fark edeceksiniz, mutlaka size göre bir şey var. Değil mi?

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