KeyfeKeder’den yeni single..

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

KeyfeKeder’in yeni single’ı “Hiçbir Şeyde Gözüm Yok” müzik marketlerde...

KeyfeKeder, Fox Tv’de yayınlanan “Deniz Yıldızı” dizisinin dizi müzikleri olarak çok beğenilen ilk albümleri “Yine Yanlış Derken”in ardından ikinci albümlerini Çağla Prodüksiyon etiketiyle çıkardı. Yeni single‘da KeyfeKeder, Türk halkı tarafından çok iyi tanınan ve sevilen Türk Sanat Müziği şarkılarından “Hiçbir Şeyde Gözüm Yok"” isimli parçayı 9/8’lik ritm’de yeniden düzenleyerek çok eğlenceli bir tarzda Türk halkının beğenisine sundu.