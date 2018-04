Hollandalı JockeyBoys, King’s Day için 360istanbul'da...





Dünyanın en büyük kutlamalarından biri olan “King’s Day” (geçmiş yıllarda Queen’s Day), bu sene Amsterdam ile aynı zamanda 360istanbul’da kutlanıyor. Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu himayelerinde 25 Nisan Cuma gecesi 360istanbul’da kutlanacak King’s Day’in bu seneki starı ise ünlü Hollandalı ikili JockeyBoys. King’s Day kutlamaları ve JockeyBoys’un muhteşem parçaları ile kendinizi Amsterdam’da hissetmeye hazır olun...Hollanda’da her yıl geleneksel olarak kutlanan Queen’s Day (bu yıl itibariyle King’s Day), tüm dünyada en özel kutlamalardan biri olarak bilinir. Avrupa’nın dört bir yanından bu özel organizasyona katılmak için akın edilir. İstanbul da Amsterdam’ı aratmayacak bir kutlama için hazırlanıyor ve Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu himayelerinde 25 Nisan Cuma gecesi 360istanbul’da King’s Day kutlanıyor. Hollandalı ve Türk pek çok performans sanatçısının yer alacağı gecede Avrupa’da büyük ilgiyle takip edilen JockeyBoys, DJ kabininin kralı oluyor!Dans müziğindeki kariyerleri ile JockeyBoys’u kuran Hollandalı Richy George ve Ryan van Zichem, çok kısa zamanda kazandıkları büyük başarılarıyla tüm Avrupa’da elektronik müzikte bir adım öne çıktılar. Amerika’da da kısa zamanda tanınan JockeyBoys, ünlü parçaları “In My Head We Dance”ın video klibini Miami’de çekti. Avrupa’nın pek çok ünlü kulüplerinde ve festivallerinde DJ kabinine geçen ikili, dünya şehirlerini müzikleriyle anlatıyorlar. Tek Dünya | Farklı Şehirler | Tek Dil | Müzik mottosuyla yol alan JockeyBoys’un 2014 Sevgililer Günü tanıttıkları yeni parçaları ADIEU, Paris’ten izler taşıyor. Video klipinin de Paris de çekildiği bu parçaya Matthias Kadar vokal yapıyor.25 Nisan gecesi 360istanbul’da düzenlenecek “King’s Day” etkinliğinde eğlencecin dozunu iyice arttıracak JockeyBoys, dans müzikleri ve hit olan remixleri ile bir de sürpriz hazırlıyor. Şehirleri parçalarına yansıtan ikili, 360istanbul’daki performansları için stüdyoda İstanbul dokusunu anlatan yeni bir parça hazırlıyor.Hollanda ve Türk dostluğunun göstergesi olarak da kutlanacak King’s Day, 360istanbul’da bir geceliğine Amsterdam’da hissetmek isteyenleri bekliyor.Turuncularınızı giyin ve bu unutulmaz geceye siz de katılın.