Kitap kurtları için "sınır"lar kalktı!

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Kitapseverler artık Türkiye'nin herhangi bir ilindeki kütüphaneden kitap ödünç alabilecek

Kitap kurtları, artık yalnızca üyesi oldukları bir kütüphanenin değil, Türkiye'nin herhangi bir ilindeki kütüphaneden kitap ödünç alabilecek. Bu sayede seyahat, tatil gibi sebeplerle farklı şehirlere giden okurlar, Türkiye'nin bin 118 kütüphanesinden kitap alabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, kitap tutkunları için il sınırlarını kaldırıyor. Önceki programların ihtiyacı karşılayamaması üzerine, dünyanın önde gelen otomasyon yazılımlarından Yeni Zelanda kaynaklı KOHA'ya geçen Genel Müdürlük, önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak sistemle Türkiye'deki tüm kütüphanelere tek tuşla ulaşma imkanı sağlayacak. Bu sayede, bin 118 kütüphaneden erişimle Türkiye, dünyanın pek çok ülkesinde tercih edilen yazılımı "en geniş noktadan kullanan ülke" olacak.

