Kızıl Saçlı Kontes

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Adnan Binyazar 'dan yepyeni öyküler...

‘Masalını Yitiren Dev’, ‘Şairin Kedisi’, ‘Ölümün Gölgesi Yok’ gibi kitaplarıyla anımsayacağınız, edebiyatımızın usta yazarı Adnan Binyazar’dan okuru alıp uzak coğrafyalara, birbirinden çok farklı kahramanlara götürecek yepyeni öyküler var karşınızda. Binyazar, çocukluğun şiirle, masalla, türlü yoksullukla yoğrulmuş büyülü taşrasından Latin ülkelerinin sıcak aşklarına uzanıyor. Tıpkı bir öyküsünde işaret ettiği gibi… Dünya haritasını önüne açıyor, canının istediği yere düşle, şiirle ve öyküyle unutulmaz bir yolculuk yapıyor.