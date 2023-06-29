Klimt’in Yelpazeli Kadın eseri rekor fiyata satıldı!

Klimt’in ünlü Yelpazeli Kadın resmi, Londra'daki Sotheby's müzayedeevinde tarihe geçen bir çekişme ile satıldı. Satış rakamı Avrupa rekoru kırdı! 85,3 milyon pounda satılan resim, Klimt’in en ikonik çalışmalarından biri.

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in en son eseri olma özelliğini taşıyan bu resim, Londra’daki müzayedede yeni sahibini buldu. Esere verilen ücret, Avrupa kıtasında bir esere verilen en yüksek meblağ oldu.

29 YILDA DEĞERİNİ 10 KAT ARTIRDI!

Eser en son bundan 29 yıl önce satışa çıkarılmıştı. O zamanki satış fiyatı ise 11,6 milyon dolardı. Eserin aslen 65 milyon pound değere ulaşacağı öngörülüyordu, fakat resim tüm beklentileri aşarak rekor fiyata satıldı. Aynı zamanda Klimt’in de en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

Müzayede savaşı 10 dakika sürdü ve çekişme dört kişi arasında geçti. Müzayede savaşının kazananı Hong Kong’lu bir koleksiyoner adına yarışan kişi oldu.

Son pey olan 85,3 milyon pound (Yaklaşık 2 milyar 812 milyon TL), 2010’da yine Londra Sotheby’s müzayedeevinde 65 milyon pound’a satılan Giacometti’nin heykelinin rekorunu da aşmış oldu.

Yelpazeli Kadın, Klimt’in erken ölümünden önce yaptığı son portre olmasının yanı sıra, sanatçının en olgunluk dönemi eseri olma özelliğini de taşıyor. Klimt, genellikle eserlerini sipariş üzerine yaparken, bu eseri “güzelliğe karşı bir adama” yapmıştı.

Klimt öldüğünde, atölyesindeki şövalenin üzerinde bu resim halen duruyordu. Klimt, 55 yaşında hayatını kaybetmişti.