'Komedi ödülünü Afife jürisine veriyoruz'

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Deneyimli tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Afife Tiyatro Ödülleri'nin jürisine ve komedi kategorisinin kaldırılmasına sert tepki gösterdi

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları geçen günlerde açıklanmıştı. Adaylıklara ve komedi kategorisinin kaldırılmasına tepki gösteren, ödülün değersizleştirildiğini düşündüklerini söyleyen dokuz tiyatro, tepkilerini göstermek için Bo Sahne’de basın toplantısı düzenledi. Tiyatrolar adına konuşan Ali Poyrazoğlu, “Tepkimizi göstermek için, Nilgün Belgün Tiyatrosu, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Levent Özdilek Bo Sahne, Metin Zakoğlu, Uygur Tiyatrosu, Kemal Kocatürk Tiyatrosu, Zafer Diper Bizim Sahne, Kartal Sanat Tiyatrosu olarak burada bulunuyoruz” dedi.