Korhan Futacı & Kara Orkestra

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Korhan Futacı Kara, Orkestra'yla birlikte 4 Nisan'da Salon İKSV'de aynı sahneyi paylaşacak...

Söz yazarı, besteci, saksofonist Korhan Futacı, acımasız ve karanlık tınılar; sert, enerjik ve bol testosteronlu romantizmle Kara Orkestra'yla birlikte 4 Nisan'da Salon İKSV'de aynı sahneyi paylaşacaklar. Tamburada'nın Fantastik albümündeki söz, besteleri ve saksofon performansı ile tanınan Korhan Futacı, Dandadadan'ın Sen Bana Birini Android albümü ile dinleyici kitlesini genişletti. Berlin, Antwerp, İstanbul, Akbank, Alanya ve Afyon caz festivallerinde sahne alan sanatçı, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın önemli konser mekânlarında sayısız performansa imza attı. Pek çok uluslararası sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Futacı, tüm söz ve bestelerin kendisine ait olduğu ilk albümü 2010'da yayımlandı. Sanatçının ikinci albüm Pavurya ise 2012 yılında dinleyicilerle buluştu.

