Kremerata Baltica & Gabor Boldoczki

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Büyük buluşma 27 Kasım saat 20.00'de İş Sanat'ta!

Kremerata Baltica, Gabor Boldoczki'nin solistliği ve yönetiminde 27 Kasım saat 20.00'de İş Sanat'ta!



Müzikal yolculuğuna 1997 yılında Avusturya'nın meşhur oda müziği festivali Lockenhaus'ta başlayan Kremerata Baltica, ünlü kemancı Gidon Kremer'in kendine verdiği bir 50. yaş hediyesi. Uzun vadeli bir vizyona sahip eğitim projesinin ürünü olan topluluk gelecek vadeden Letonya, Litvanya ve Estonyalı 23 müzisyenden oluşan genç kadrosuyla enerji ve coşku dolu performanslara imza atmakta. Gecede orkestra, henüz 14 yaşındayken Macaristan Ulusal Trompet Yarışması'nı kazanan Gabor Boldoczki'nin solistliği ve yönetiminde sahne alacak. Parlak icrasıyla kendi jenerasyonunun olağanüstü trompetçilerinden biri olarak gösterilen Boldoczki uluslararası basında kendinden muhteşem bir trompet virtüözü diye bahsettirirken aynı zamanda aralarında 2003 Echo Klassik'in de bulunduğu pek çok ödüle de layık görüldü.



Bilet fiyatları:

1. KADEME: 120 TL

2. KADEME: 80 TL

3. KADEME: 70 TL

İNDİRİMLİ: 60 TL

ÖĞRENCİ: 20 TL