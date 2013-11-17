Kuçu Kuçu

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Eğlenceli bir hesaplaşma "Kuçu Kuçu" 17 Kasım'da CKM’de!

Ödüllü oyuncular Özgü Namal ve Selen Uçer’in, iki kadının eğlenceli hesaplaşmasını başarılı performanslarıyla sahneye taşıdığı “Kuçu Kuçu”; 17 Kasım 2013, Pazar günü saat

16:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM)!



Fransız yazar Fabrice Roger-Lacan’ın oyunundan, Kerem Ayan’ın uyarlayıp yönettiği komedi - dram tarzındaki tek perdelik oyunu “Kuçu Kuçu”; sırların ortaya çıkmasıyla yavaş yavaş çığırından çıkan bir karşılaşmayı ve eğlenceli bir hesaplaşmayı anlatıyor.



AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu tek perdelik “Kuçu Kuçu”da her şey, önemli iş adamı Kudret Bey’in, hafta sonunu geçirmek üzere gözde çalışanı Ragıp ve karısı Melis’i, adadaki villasına çağırmasıyla başlar. Kocasından önce gelen Melis’i, Kudret Bey’in karısı Melda karşılar. Melda ve Melis, tanışıp sohbet ederek kocalarının işten gelmesini beklemeye başlarlar. Zaman ilerledikçe sohbetin rengi değişir. Belki de onları bir araya getiren şey sadece kocalarının iş ilişkisi değildir; iki genç kadının geçmişlerindeki sırlar ortaya çıktıkça, olaylar da yavaş yavaş çığırından çıkar. Nezaket kuralları dâhilinde başlayan bu karşılaşma, acımasız bir hesaplaşmaya dönüşür…



“Kuçu Kuçu”nun dekoru Gamze Kuş, ışık tasarımı ise Arek Nişanyan tarafından hazırlandı. Oyunun bir başka sürprizi ise; Bülent Ortaçgil’in, seyircilere Özge Fışkın’ın sesinden ulaşan unutulmaz şarkısı “Benimle Oynar Mısın?”…



Özgü Namal ve Selen Uçer’in birlikte rol aldıkları “Kuçu Kuçu”; 17 Kasım 2013, Pazar günü saat 16:00’da CKM’de sahnelenecek. Oyuna ait biletler; Biletix’ten ve salonun gişesinden temin edilebilir.



Bilgi için: http://www.biletix.com

http://www.aysaorg.com

Grup indirimleri için: AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu

Tel: 0 212 2536711-12