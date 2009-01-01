İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tasarım Bienali 22 Eylül-4 Kasım’da 4. kez düzenlenecek.

Bienalin küratörü ise Belçikalı sanat direktörü Jan Boelen. Belçika’nın Hasselt kentindeki Z33 Güncel Sanat Evi ve Fransa’nın Arles kentindeki deneysel tasarım laboratuvarı atelier LUMA’nın sanat direktörü olarak görev yapan Jan Boelen, aynı zamanda Eindhoven Tasarım Okulu’nun Sosyal Tasarım yüksek lisans programının yönetimini de yürütüyor.



İSTANBUL BİENALİ 15 YAŞINDA

İstanbul Bienali 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında sanatseverler ile buluşuyor. Michael Elmgreen ve Ingar Dragset’in küratörlüğünde ücretsiz olarak düzenlenecek olan bienalin başlığı ‘İyi Bir Komşu’. Bienalde 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergilenecek. 15. İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi mekanların yanı sıra Asmalımescit’teki Yoğunluk Sanatçı Atölyesi gibi konut özelliği taşıyan mekanlara da yayılacak.



ULUSLARARASI BILLBOARD PROJESİ

15. İstanbul Bienali bu yıl birçok uluslararası kültür kurumunun iş birliğiyle çok özel bir projeyi hayata geçiriyor. Şubat ayında başlatılan billboard projesi kapsamında ‘İyi Bir Komşu’ temasına dair sorular, dünyanın birçok farklı kentindeki billboardlar aracılığıyla tartışmaya açılacak. Ev ve mahalle kavramlarının tüm dünyada nasıl bir değişim geçirdiğinin altının çizileceği proje kapsamında billboardların sergileneceği şehirler arasında Chicago, Moskova, Seul, Sidney, Milano, Southampton, Calgary ve Belfast de var.