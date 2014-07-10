Kürtçe edebiyat dergisi: Wêje û Rexne

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Kürtçe araştırma, eleştiri ve edebiyat teorisi dergisi Wêje û Rexne’nin ikinci sayısı yayımlandı

Wêje û Rexne dergisinin ikinci sayısının dosya konusu “Edebiyatta İnsan ve İnsan Olgusu”. Dosyada Î. Seydo Aydogan, Haşim Ahmedzade, Joanna Bochénska, Emîn Aslan, Osman Deştî, Dawid Yeşîlmen û Brahîm Ronîzêr’in yazıları ayrıca Christina Allison, Edward W. Said, Wirgina Woolf ve Sonja Galler’den çeviriler yer alıyor. Dört aylık periyotlarla ve tamamen Kürtçe (Kurmancî, Zazakî, Soranî) yayımlanan derginin bu sayısında ayrıca İran Kürdistanından Eta Nihayî’nin Kürt edebiyatında edebî eleştiri konulu makalesi de yer alıyor.



Onursal yazar: Emerîkê Serdar

Wêje û Rexne, dosya dışı yazıları ile de dikkat çekiyor. Dergide Kürtçenin üç lehçesinde de yazılar mevcut: Ehmed Kirkan, Rohelat Aktulum Özlem Akkan Zazakî; Emîn Ebdulqadir, Osman Deştî Soranî; Hemê Mentik Kurmancî’nin Behdînî şîvesi ve Gernas Roderîn, Mesûd Serfiraz, Bawer Berşev, Tahir Urper, Şukru Kilinç da Kurmancî yazılarıyla bu sayıda yer alıyorlar. Ayrıca Birgit Amman’ın Kamiran Alî Bedirxan’ın Der Adler Von Kurdistan romanı hakkındaki yazısı, Sureyya Bedirxan’ın Kürtçe Klasik ve halk edebiyatları üzerine incelemesi ile Aristoteles’in Poetikası Kürtçeye tercüme edilmiş. Her sayısında bir onursal yazar seçip ona özel bir yer ayıran derginin bu sayıdaki onur konuğu ise Kürt yazar ve eleştirmen, Rya Teze gazetesi emekçisi Emerîkê Serdar. Wêje û Rexne’nin üçüncü sayısının dosya konusu da şimdiden belli: Kürt ve dünya edebiyatında coğrafi, zihinsel, dilsel ve kimliksel sınırlar. Dosya konusunda veya başka bir konuda yazı göndermek isteyenler 10 Temmuz 2014’e kadar yazılarını yollayabilirler.