Kuzeyin Oğlu Harbiye'de esti

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Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak, 26 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.

Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle dinleyicilere muhteşem sahne performansı sunan Volkan Konak, eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarla izleyicileriyle buluştu. Karadeniz’in güçlü sesi Volkan Konak, birbirinden güzel şarkıları ve türkülerinin yanı sıra şiirleri ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Muhteşem gecede Volkan Konak hayranları unutulmaz bir konser izlediler. (DHA)