Kuzey'in son keşfi: Mø

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Danimarkalı şarkıcı Mø'nun popülaritesi her geçen gün artıyor.

Kuzey ülkeleri arasında hızını kaybetmeyen Danimarka, müzik dünyasına bir meyve daha sundu ''Mø'' Bugüne kadar yaptığı birçok single’ın yanında, geçen yıl ekim ayında çıkardığı ve dinleyiciler üzerinde ‘yatıştırıcı’ bir etki yaratan ilk kısa albümü ‘Bikinizi Daze’in ardından ilk albümü ‘No Mythologies to Follow’u yayımadı.

Toplam 20 şarkıdan oluşan ve Ronni Vindahl prodüktörlüğünde kaydedilen albüm, müzik yazarlarından hayli olumlu eleştiriler alıyor. Ünlü müzik dergisi NME yazarı Nick Levine, Mø’nun güçlü kişiliğine dikkat çektiği yazısında ‘No Mythologies to Follow’ albümüne 10 üzerinden 8 puan verdi. Gerçek adı Karen Marie Ørsted olan, sahne ismi olarak Mø’yu kullanan 26 yaşındaki şarkıcı, kendi müziğini “İçinde hip-hop ve soul esintileri olan electro-indie-pop” olarak tanımlıyor.