Lady Gaga İstanbul'a geliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Müzik dünyasının çılgın ismi Lady Gaga dünya turnesine çıkmaya hazırlanıyor

Sahne üzerinde ya da sahne dışında giydikleri ile ilgi odağı haline gelen Lady Gaga'nın dünya turnesi kapsamındaki ilk durağı ise Türkiye. Dünya turnesine İstanbul ile başlayacak olan Lady Gaga bakalım nasıl bir sahne şovuna imza atacak. Lady Gaga'nın İstanbul ile başlayacağı dünya turnesi için hazırladığı sahne şovu da merak konusu. Gaga çılgın kostümleri ve sıra dışı sahne şovları ile her organizasyonda kendisini izlemeye gelenleri hayrete düşürmeyi başarıyor. Lady Gaga'nın bu dördüncü dünya turnesi olacak. Lady Gaga'nın 4 Mayıs’ta başlayacak dünya turnesinin Avrupa ayağındaki ilk durağı İstanbul olacak. Amerikalı pop yıldızının “ArtRave: The Artpop Ball” adını verdiği dünya turnesi 4 Mayıs’ta başlıyor, 10 Kasım’da tamamlanıyor. Avrupa ayağında toplam 25 konser verecek şarkıcının Pozitif’in organizasyonuyla 16 Eylül’de İstanbul’da sahneye çıkması bekleniyor. Konsere İTÜ Stadyumu ev sahipliği yapacak. Lady Gaga İstanbul'dan sonra 19 Eylül’de Atina ile dünya turnesine devam edecek.