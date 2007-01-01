Küçük Prens, 2007 yılında UNESCO tarafından unutulmaya yüz tutmuş diller kategorisinde Dünya Kültür Mirası sayılan Lazca’ya çevrildi.





Çok eski bir dil olan Lazca, sözlü bir gelenekten gelen ve ne yazık ki biraz da bu nedenden ötürü kaybolmaya yüz tutmuş bir dil. Küçük Prens’in birçok farklı lehçesi olan Lazca’ya çevrilmesi bu anlamda büyük bir önem taşıyor.Kitabı Lazca’ya çeviren Melek Özlem Durmaz “Günümüze değin yapılan çalışmaların ışığı Küçük Prens’in çevirisine de katkıda bulundu elbette. İşte bu yüzden öncelikle Lazcanın gelecek nesillere aktarılması için emek veren ve bizlerde bu bilinci oluşturan herkese teşekkür etmek istiyorum” diyor. Melek Özlem Durmaz, Küçük Prens Sergi haftasında kapsamında 23 Mayıs’ta gerçekleştirilecek söyleşiye konuk olarak katılacak.Dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden Antoine de Saint Exupery'nin "Küçük Prens" romanının Türkiye'deki koleksiyonerleri, 16-24 Mayıs'ta Ankara Tayfa Kitap Kafe'de kolektif sergi açıyor. Küçük Prens’in Lazca çevirisi de bu hafta içinde basılarak sergiye yetiştirildi.20 yıldır koleksiyon yapan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Sobacı’nın önderliğinde açılan sergi çok sayıda Küçük Prens eserini sevenleriyle buluşturuyor. Sobacı yaptığı açıklamada 144 dil ve lehçede 860 kitabın sahibi olduğunu, bunlardan yaklaşık 400'ünün hediye edildiğini belirterek, "Dünyanın her yerinden, internetten aldığımız kitaplar var. Özelliğimi bilen arkadaşlarımın getirdiği kitaplar var. Sosyal medyadan kim nerede görüyoruz, onlardan da istiyoruz. Hem kişisel koleksiyonumuzu zenginleştirirken, hem de diğerlerine katkı da bulunuyoruz" dedi.16 Mayıs'ta başlayan ve 24 Mayıs'ta sona erecek sergide, kitabın Kürtçe ve Lazca'ya çevirilerini yapan yazarlar da bulunacak. Sergide, Küçük Prens film gösterimi de yapılacak.