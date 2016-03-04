Türkiye’de gerçekleştirdiği etkinliklerle elektronik müziği destekleyen burn Energy Drink Mart ayında dünyaca ünlü DJ’leri İstanbul ve Ankara’nın sevilen kulüplerine getiriyor.
Tekno dünyasının öncü isimlerinden Daniel Bell, 4 Mart 2016 Cuma gecesi burn Energy Drink sponsorluğunda Minimuzikhol’de sahne alacak. 11 Mart Cuma akşamı ise Klein’ da House müziğin sevilen ikilisi Waze & Odyssey elektronik müzik severlerle buluşacak.
11 Mart 2016 Cuma akşamı Garajİstanbul ‘da FG organizasyonu ve burn Energy Drink co-sponsorluğuyla Güney Fransa’dan House müziğin ünlü ismi Amine Edge & DANCE elektronik müzik sevenlere unutulmaz bir parti yaşatacak. 12 Mart 2016 Cumartesi akşamı ise Ankara’nın elektronik müzik mekanı Kite’da DJ kabininde Stephen Bodzin olacak. Elektronik dans müziğinin Oscarları olarak bilinen ‘DJ Awards’ ödülleri Tech House DJ ödülünü alan “Hot Since 82” da 23 Mart’ta burn Energy Drink sponsorluğunda Klein'da olacak.