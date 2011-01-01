Lollapalooza'nın yıldızı Eminem

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Dünyanın en önemli müzik festivallerinden Lollapalooza, konuk listesini açıkladı

Bu sene 10’uncu yaş gününü kutlayacak olan, Chicago’nun Grant Parkı’nda yapılan meşhur Lollapalooza festivalinin baş isimleri Eminem ve Outkast olarak açıklandı. Lollapalooza’nın kurucusu Perry Farrell, 130’dan fazla sanatçının yer alacağını, bunların arasında bu sene Grammy ödülü kazanan Lorde, rock yıldızları Kings of Leon, Arctic Monkeys, Calvin Harris ve Skrillex isimlerinin de olduğunu söyledi. Farrell, en son 2011’de festivalde çıkmış Eminem için ‘İçinde görsel de bulunana müthiş bir canlı performans hazırladı’ diye detay veriyor. 1-3 Ağustos tarihleri arasında sanatçılar 8 sahnede performans yapacak. Detayları Lollapalooza’nın internet sitesinde bulabilirsiniz.