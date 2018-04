Luisa Sobral ile caz

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Portekiz'in caz müziğine armağanı Luisa Sobral, 24 Ocak saat 20.00'de İş Sanat'ta!

Bir ses, gitar, kâğıt ve kalem... İşte Luisa Sobral'ın müzik evreninin mütevazı araçları. Portekizli şarkıcı son derece yumuşak, naif ve yansımalarla dolu içgüdüsel müziğinin meyvesi olan The Cherry on My Cake ile son yıllarda caz ve dünya müziği sahnelerinde adından sıkça bahsettirmeye başladı. 12 yaşında başlayan müzikal yolculuğunda Beatles'tan cazın ölümsüzleştirdiği eşsiz melodilere kadar farklı stil ve türden beslenen Sobral caz standartlarından, Brezilya müziğinden ve parlak yaratıcılığından süzülerek oluşturduğu sıcacık albümünün en güzel parçalarını İş Sanat'ta caz severler için seslendirecek. Sanatçı geçtiğimiz Nisan ayında ikinci albümü There's a Flower in My Bedroom'da Jamie Cullum ile de çalıştı.



1. KADEME: 65 TL

2. KADEME: 50 TL

3. KADEME: 40 TL

İNDİRİMLİ : 30 TL

ÖĞRENCİ: 20 TL