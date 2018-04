Man Booker heyecanı başladı!

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden olan, İngilizce yazılmış kitaplara verilen Man Booker’ın merakla beklenen uzun listesi dün açıklandı.

On üç kitaplık listede dört Amerikalı, altı İngiltereli, iki İrlandalı ve bir Avusturalyalı yazar bulunuyor. Anthony Gray-ling’in başkanlığındaki Sarah Churchwell, Daniel Glaser, Jonathan Bate, Alastair Niven ve Erica Wagner’dan oluşan jüri tarafından belirlenecek kısa liste 9 Eylülde duyurulacak. 50 bin poundluk ödülün sahibi ise 14 Ekimde.



Statü değişti

Bu yılın yeniliği ise geçmiş yıllarda sadece İngiliz ve İngiliz milletler topluluğunun yazarlarına verilen ödülün artık yalnızca eserlerin İngilizce yazılma şartı aranacak olması.



Uzun liste

To Rise Again at a Decent Hour, Joshua Ferris (Viking)

The Narrow Road to the Deep North, Richard Flanagan (Chatto & Windus)

We Are All Completely Beside Ourselves, Karen Joy Fowler (Serpent's Tail)

The Blazing World, Siri Hustvedt (Sceptre)

J, Howard Jacobson (Jonathan Cape)

The Wake, Paul Kingsnorth (Unbound)

The Bone Clocks, David Mitchell (Sceptre)

The Lives of Others, Neel Mukherjee (Chatto & Windus)

Us, David Nicholls (Hodder & Stoughton)

The Dog, Joseph O'Neill (Fourth Estate)

Orfeo, Richard Powers (Atlantic Books)

How to be Both, Ali Smith (Hamish Hamilton)

History of the Rain, Niall Williams (Bloomsbury)