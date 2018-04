Mariah Carey'den yeni albüm

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

90’lı yılların en sevilen ve tüm zamanların en çok satan R&B sanatçılarından Mariah Carey yeni şarkısı Infinity’nin de bulunduğu “#1 TO INFINITY” albümüyle yeniden sevenleriyle buluşuyor.

90’lı yıllarda yaptığı şarkılarla her yıl listelere 1 numaradan giriş yapan, şarkıları milyonlar tarafından dinlenen sanatçı dünyanın en iyi kadın vokalleri arasında gösteriliyor. Çıkarttığı her şarkıda liste başarısı gösteren sanatçı dünyada en çok indirilen şarkı rekorunu da elinde tutuyor. Modern müzikte 7, klasik müzikte 5 oktavlık sese sahip olan Carey, yorumladığı şarkılarla dinleyen herkesi büyülemeye devam ediyor.

İlk şarkısı Fantasy’den itibaren çıkarttığı tüm şarkılar arasından en sevilenleri bu albümde bir araya getiren sanatçının “My All”, “Emotions”, “Don’t Forget About Us”, “We Belong Together” şarkıları ve çok daha fazlası bu albümde sevenleriyle buluşuyor. Toplam 19 şarkı bulunan albümde sanatçı yepyeni şarkısı “Infinity” ile de muhteşem bir çalışmaya imzasını atıyor.