Mario Levi: Ülkemde bunları yaşamak da varmış

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Sosyal medyada 'boykot edilecek İsrail ürünleri' arasında kitapları da gösterilen Mario Levi, konu hakkındaki sessizliğini bozdu.

Türkiye edebiyatının usta kalemi, “ İstanbul Bir Masaldı”, “Karanlık Çökerken Neredeydiniz”, “Bir Şehre Gidememek” gibi yapıtların yazarı Mario Levi, İsraille ilgili nefret söylemlerinin hedefi oldu. Cumhuriyet Gazetesi’nden Aslı Uluşahin’e açıklamalarda bulunan Levi, sosyal medyada kimilerinin “boykot edilecek İsrail ürünleri” arasında kitaplarını da gösterdiğini belirterek, “İliklerime kadar sevdiğim ülkemde bunları yaşamak da varmış” dedi. Yapıtlarındaki hümanist söylemle tanınan Mario Levi, duyduğu üzüntüyü, “Gazze’deki bu acıklı savaşın ve masum çocukların ölümünün içimi nasıl dağladığını anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bu ölümlerin ‘edebiyatı’ yok” diyerek dile getirdi. Levi, “Hangi dine mensup olursa olsun, vicdan sahibi hiçbir insan, yaşanan ölümler karşısında kayıtsız kalamaz. Ancak sabırlı, itidalli olmalıyız ve şunu bilmeliyiz ki, herkes bizim dostumuz değil, ama herkes düşmanımız da değil” diye konuştu.



Görsel medyanın Gazze konusunda tek taraflı yayın yapmasını da eleştiren usta yazar, bu yaklaşımın insanları yanlışa sürükleyeceğini vurguladı. “Önce dünya vatandaşı, sonra Türkiyeli bir yazar, son olarak da bir Yahudi” olarak konuştuğunu vurgulayan Levi, “Şimdi yaşananlara vicdani açıdan yaklaşmak kaçınılmaz. Ne var ki daha hoşgürülü ve itidalli olabildiğimizde tartışabileceğimiz çok şey var” yorumunda bulundu.



Hakan Şükür’den Mario Levi’ye destek

İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, yazar Mario Levi’ye yönelik twitter’da yer alan boykot haberlerine tepki gösterdi. Şükür, Twitter’daki mesajında “Eğer Mario Levi gibi bir yazara inancından dolayı boykot kampanyası başlatılıyorsa bu en hafif tabirle nefret suçudur” ifadesini kulllandı.



Mario Levi kimdir?

1957 yılında İstanbul’da doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi’nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi’nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazdı. 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat ve Argos gibi birçok yayın organında yazılar yazdı. İlk kitabı Jacques Brel: Bir Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. Bu kitap üniversiteyi bitirme tezinin romanlaştırılmış şeklidir. 1990 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Bir Şehre Gidememek otobiyografik özellikler taşır ve yazarın hem aşkları, hem de çocukluk ve ilk gençlik yıllarıyla hesaplaşması gibidir. Kitap o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı. 1991 yılında ikinci kitabı Madam Floridis Dönmeyebilir İstanbul’un azınlık çevrelerine ve topluma uyum sağlamakta zorlanan insanlarına yer verir. 1992 yılında daha çok bir “anlatı” olarak görmeyi yeğlediği ilk romanı En Güzel Aşk Hikayemiz’i yazdı. 1993’te başladığı İstanbul Bir Masaldı adlı kitabını altı yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı.Bu kitap da yirmili yıllar ile seksenli yıllar arasında İstanbul’da yaşamış bir Yahudi ailesinin hikâyesidir. Şehrin öteki azınlıklarından kahramanlar bu hikâyede de görünür. Bu eseriyle 2000’de Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazandı. Lunapark Kapandı 2005 yılında yayımlandı. Mario Levi, yazarlığın yanı sıra, Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işler de yaptı. Ayrıca yazı atölyelerinde, bu yola gönül vermiş insanlara Yazı Yaratımı dersleri de vermekte. Son kitabı, Size Pandispanya Yaptım 2013 yılında yayımlandı.



Eserleri

1986 Bir Yalnız Adam: Jacques Brel

1990 Bir Şehre Gidememek (Haldun Taner Öykü Ödülü)

1991 Madam Floridis Dönmeyebilir

1992 En Güzel Aşk Hikâyemiz

1999 İstanbul Bir Masaldı (Yunus Nadi Roman Ödülü)

2005 Lunapark Kapandı

2005 Bir Yaz Yağmuruydu

2009 Karanlık Çökerken Neredeydiniz?

2010 İçimdeki İstanbul Fotoğrafları

2013 Size Pandispanya Yaptım