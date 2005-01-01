Massive Attack Gazze'nin yanında!

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İngiliz grup Massive Attack'in üyeleri, Lübnan'da bulunan bir mülteci kampını ziyaret etti. Grup, Filistinli genç mültecilere duyduğu "sevgi ve bağlılığı" vurguladı.

İngiliz grup Massive Attack, Lübnan’da bulunan bir mülteci kampını ziyaret etti ve kampta bulunan Filistinli gençlerle bir araya geldi. Grup, Filistinli mültecilere duyduğu “sevgi ve bağlılığı” vurguladı. Grubun üyeleri Robert Del Naja ve Grant Marshall, kampta bulunan ve Suriye ’den gelen mültecilerin oluşturduğu sosyal aktivite merkezini de gezdi. Hoping Foundation’la işbirliği içerisinde Lübnan’da bir konser düzenleyen Massive Attack’ın konser gelirleri mülteci kampına bağışlanacak. Konserden toplanan paranın bir kısmı da ülkenin kuzeyinde bir kütüphane inşası ve Gazze’deki ambulans hizmetinin geliştirilmesi için kullanılacak.



'HERKESİN ONURLU YAŞAM HAKKI VAR'

“2005’ten bu yana Hoping’le çalışıyoruz ve Filistinli çocuklara yardım amacıyla konserler veriyoruz. Dolayısıyla, birlikte çalıştığımız genç ve parlak Filistinlilerle sonunda tanışmak bizim için büyük mutluluk” diyen Del Naja, “Bugün Gazze’dekilere sevgimizi ve bağlılığımızı vurguluyoruz. Hepsinin onurlu ve güzel bir yaşam hakkı var” ifadelerini kullandı.