Megastar'ın biletleri de mega!

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Pop müziğin zirvesindeki isimlerden Tarkan'ın merakla beklenen Harbiye Açıkhava konserlerinin tarihleri açıklandı. Eylülde üç gece üst üste Açıkhava'da olacak Megastar'ın bilet fiyatları da mega!

Merakla beklenen yılın ‘Tarkan Zamanı’ belli oldu. Geleneksel Açıkhava konserleri kapsamında yaz sonu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Tarkan 3, 4, 5 Eylül tarihlerinde üç gece Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak.



Bir yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava’da sahne almanın heyecanını yaşadığını belirten Tarkan, çeşitli sürprizlerle hayranlarının karşısında olacak. Atlantis Yapım ve Kirli Kedi organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri bugünden itibaren Biletix üzerinden satışa sunuldu. Ancak Megastar’ın bilet fiyatları da mega! Zira dünya starı Lady Gaga’nın 16 Eylül İTÜ Stadyumu’ndaki konserin saha içi biletleri bile 150 liradan satılırken Tarkan konserlerinin 3. kategori fiyatı 220 lira olarak belirlenmiş. Tarkan konserinin protokol bileti 543 liradan satılırken 1. kategori 274, 2. kategori 247 liradan satılıyor.



Gene de elinizi çabuk tutmakta fayda var. Çünkü Tarkan’ın yine hayli yüksek fiyattan satılan geçen yılki Açıkhava konserlerinin biletleri kısa sürede tükenmiş ve ek konserler ilave edilmişti.